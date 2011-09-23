У Львові готуються до уродин Михайла Грушевського

Львів. 23 вересня. УНІАН. Сьогодні під керівництвом першого заступника голови Львівської ОДА Богдана Петрушака відбулося засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час засідання розглянуті питання, зокрема, стану підготовки урочистого покладання квітів до пам’ятника Михайлові Грушевському, стану підготовки до проведення ювілейної сесії з нагоди 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського, а також про нагородження державними нагородами та відзнаками голови Львівської ОДА з нагоди 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського та стану підготовки до проведення круглого столу на тему: «Грушевськознавство: поступ та перспективи».

За підсумками наради перший заступник голови Львівської ОДА Богдан Петрушак дав відповідні доручення.

Нагадаємо, урочистості з нагоди 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського пройдуть у місті Львові 29 та 30 вересня.