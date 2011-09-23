У Львові проведуть змагання зі СВІМу
15:27, 23 вересня 2011Львів
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“Готуюсь до служби в армії”
Львів. 23 вересня. УНІАН. Завтра, 24 вересня, у загальноосвітній школі №42 відбудуться змагання зі СВІМу "Готуюсь до служби в армії", організовані службою у справах дітей Львівської ОДА спільно із Всеукраїнською громадською організацією СВІМ, Львівською обласною громадською організацією "Асоціація "Сіндокан".
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
У змаганнях візьмуть участь близько 300 дітей. Даний захід проводиться з метою сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді Львівщини та подоланню дитячої бездоглядності.
Змагання проходитимуть за адресою: вул. Каштанова, 9 ЗСШ №42.
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