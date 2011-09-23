У Львові проведуть змагання зі СВІМу

Львів. 23 вересня. УНІАН. Завтра, 24 вересня, у загальноосвітній школі №42 відбудуться змагання зі СВІМу "Готуюсь до служби в армії", організовані службою у справах дітей Львівської ОДА спільно із Всеукраїнською громадською організацією СВІМ, Львівською обласною громадською організацією "Асоціація "Сіндокан".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У змаганнях візьмуть участь близько 300 дітей. Даний захід проводиться з метою сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та молоді Львівщини та подоланню дитячої бездоглядності.

Змагання проходитимуть за адресою: вул. Каштанова, 9 ЗСШ №42.