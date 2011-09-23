Спортсмени Львівщини візьмуть участь в Олімпіаді-2012

Львів. 23 вересня. УНІАН. Сьогодні під час засідання Виконкому Національного олімпійського комітету України президент НОК Сергій Бубка підписав офіційний документ, який підтверджує участь України в Іграх XXХ Олімпіади 2012 року в Лондоні (Велика Британія).

Це традиційна церемонія, яка відбувається щоразу перед Олімпійськими іграми і є відповіддю на офіційне запрошення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) до участі атлетів країни в головних стартах чотириріччя.

Серед спортсменів збірних команд України, які вже здобули ліцензії на участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, є і представники Львівщини, зокрема Роман Бондарук (кульова стрільба), Дмитро Дем’янюк (легка атлетика), Маркіян Івашко (стрільба з лука) та Дмитро Грачов (стрільба з лука).

Рівно за рік до старту Олімпійських ігор-2012, 27 липня цього року, під час святкування річниці на Трафальгарській площі в Лондоні це запрошення пролунало від президента МОК Жака Рогге. Просто там, у центрі столиці «Туманного Альбіону», відповідні документи були вручені Олімпійським комітетам Греції (як країни, де зародилися Олімпійські ігри), Китаю (як господаря минулої літньої Олімпіади), а також господарям майбутніх Олімпійських ігор – Великій Британії, Росії, Бразилії та Південній Кореї.

Національному олімпійському комітету України, як і решті НОКів світу, відповідні запрошення були надіслані поштою зі штабу МОК у Лозанні. В свою чергу, підпис президента НОК Сергія Бубки на документі-відповіді засвідчує те, що наша Держава офіційно приймає це запрошення та представить своїх спортсменів для участі в олімпійських змаганнях.

Підписане підтвердження буде направлене у Міжнародний Олімпійський Комітет до кінця вересня.

Нагадаємо, Ігри ХХХ Олімпіади відбудуться з 27 липня по 12 серпня 2012 року. За два тижні напруженої боротьби спортсмени розіграють 302 комплекти нагород у 26 видах спорту (за класифікацією МОК).

Участь у змаганнях вже підтвердили представники більше ніж 200 країн земної кулі.