Офіційний курс валют на 26 вересня
09:00, 26 вересня 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 26 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.3600 (на 23 вересня – 797.3700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1070.8545 (на 23 вересня – 1072.3032)
10 RUB – 2.4833 (на 23 вересня – 2.4988)
100 PLN – 237.2822 (на 23 вересня – 239.0173).
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