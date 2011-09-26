У Львові відкрито реконструйований 50-метровий басейн

Львів. 26 вересня. УНІАН. 24 вересня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь в урочистій церемонії відкриття реконструйованого 50-метрового відкритого басейну навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк у вітальному слові висловив щиру подяку голові Благодійного фонду «Здорова нація» Олексію Івченку, зауваживши: «Завдячуючи вашому фонду, вашій громадянській позиції Львівщина має такий басейн».

Голова Львівської ОДА також наголосив, що це лише перший етап реконструкції басейну, завершенням якої буде відновлення усієї бази та висловив сподівання, що благодійний фонд «Здорова нація» обов’язково братиме участь в реконструкції його другої частини. «Низький уклін тим небайдужим, що доклали зусиль до цієї справи, а спортсменам – вагомих успіхів у спорті та надалі нести славу наших плавців Львівщини», - сказав Михайло Цимбалюк.

Довідка. Басейн навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України збудований в 1964 році та включає в себе відкриту 50-ти метрову ванну, стрибкову ванну, 25-ти метрову закриту ванну і допоміжну ванну 4х8 м.