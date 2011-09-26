Львівщина на 97% готова до опалювального сезону

Львів. 26 вересня. УНІАН. На 15 вересня цього року рівень підготовки котелень Львівської області становить 96,8%, в тому числі комунальних 97,3%, підготовка теплових мереж виконана на 99,5%, житлових будинків – 97,1%, об’єктів водопостачання та водовідведення – на 100%, підготовка спеціалізованої прибиральної техніки - на 96,7%. Загалом область готова до опалювального сезону на 97%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Заступник голови ОДА Володимир Губицький поінформував про те, що з метою своєчасної підготовки галузі до нового опалювального сезону прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 травня 2011 року № 427 та затверджено Організаційні заходи щодо забезпечення своєчасної підготовки житлово-комунального господарства Львівської області до опалювального сезону 2011/12 року.

Згідно із розпорядженням створено робочу групу з координації виконання заходів з підготовки до опалювального сезону та запроваджено моніторинг виконання цих заходів згідно термінів встановлених урядом, на 1 і 15 числа звітного місяця.

Володимир Губицький також повідомив, що згідно з урядовим завданням, комунальним підприємствам теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства необхідно до 1 жовтня 2011 року, за рахунок власних обігових коштів, забезпечити стовідсотковий облік теплової енергії виробленої на теплогенеруючому обладнанні та питної води у місцях її подачі безпосередньо у вуличну розподільчу мережу.

Заступник голови облдержадміністрації додав, що одним із основних завдань щодо своєчасної підготовки галузі до роботи в осінньо-зимовий період є забезпечення своєчасних розрахунків за надані послуги та спожиті енергоносії.

За підсумками розгляду даного питання голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк наголосив, що голови РДА повинні із усієї повнотою відповідальності підійти до вирішення усіх нагальних потреб щодо підготовки до нового опалювального сезону заради того, щоб вчасно отримати ліміти на газ.

Також голова облдержадміністрації наголосив на тому, що до 1 жовтня усі території повинні узгодити тарифи у Національній комісії регулювання енергетики.