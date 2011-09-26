Посів озимих культур обіцяють завершити до 5 жовтня

Львів. 26 вересня. УНІАН. У Львівській області завершується підготовка площ до посівів озимих культур. Закінчення посіву заплановано завершити до 5 жовтня цього року. Про це заявив заступник голови Львівської ОДА Іван Стефанишин під час робочої наради із головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Окрім цього, заступник голови звернув увагу на те, що у окремих районах є проблема із рекомендованими до посіву культурами та додав, що на окремих територіях проведена недостатня робота по захисту рослин. Іван Стефанишин також звернув увагу на закупівлю необхідної кількості мінеральних добрив.

Голова Львівської ОДА за підсумками розгляду даного питання доручив керівникам РДА активно попрацювати над можливістю будівництва овочесховищ у кожному районі.

«Хліб той, який у коморі, а не той, що у полі. Розвиток молочної галузі та будівництво овочесховищ – ті пріоритети, на які першочергового потрібно звернути увагу», - сказав Михайло Цимбалюк.

Голова облдержадміністрації також повідомив, що найближчим часом проведе зустріч із усіма керівниками хлібопекарських підприємств області, під час якої будуть обговорені питання заготівлі пшениці, жита та будівництва місць для їх зберігання.

Михайло Цимбалюк також доручив докласти максимальних зусиль для вчасного посіву озимих зернових культур.

Підготовка ґрунту для озимих зернових у області проведена на 96,3%. Уже посіяно 39,3% озимих зернових.