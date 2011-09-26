На львівському стадіоні змонтували половину крісел

Львів. 26 вересня. УНІАН. На стадіоні до Євро-2012 у Львові будівельники змонтували понад 16 тисяч глядацьких сидінь.

Як повідомили УНІАН на ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові», на сьогодні крісла вже встановлені на південно-східній, східній і частково північній трибунах нижнього ярусу будівлі.

«Також робітники вже змонтували сидіння на південній і східних трибунах верхнього ярусу», – зазначив директор з будівництва стадіону ДП «Західінфрапроект» Володимир Карпяк.

За його словами, найближчим часом будівельники розпочнуть роботи з влаштування металоконструкцій на яких прикріплять два відео екрани.

У дирекції нагадують, що перше крісло на львівській арені змонтували 29 липня цього року. Його випробував восьмирічний львів’янин, вболівальник київського «Динамо» та львівських «Карпат», Костик Святенький. Для участі в історичному моменті хлопчика запросив віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков, який того дня інспектував хід спорудження арени Львова.

Зазначимо, що стадіон у Львові розрахований на 32 767 місць, із яких приблизно 300 – для почесних гостей у VIP-зоні та близько 150 в зоні скайбоксів.