До Львова прибув Борис Колесніков

Львів. 26 вересня. УНІАН. 26 вересня до Львова з робочим візитом прибув віце-прем’єр міністр України – Міністр інфраструктури України Борис Колесніков.

В аеропорту Бориса Колеснікова, а також делегацію МОК "УЄФА Євро-2012, зустріли директор МОК «Євро-2012 Україна» Маркіян Лубківський, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, Львівський міський голова Андрій Садовий.

Як відомо, Борис Колесніков спільно з президентом Федерації футболу України Григорієм Суркісом, директором МОК «Євро-2012 Україна» Маркіяном Лубківським та головою Національного агентства з питань підготовки та проведення Євро-2012 в Україні Володимиром Ковалевським супроводжуватимуть делегацію керівництва Союзу європейських футбольних асоціацій на чолі з Президентом УЄФА Мішелем Платіні під час інспектування щодо фінальної стадії підготовки до Євро 2012 міст Львова, Харкова, Донецька та Києва.