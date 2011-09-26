Президент УЄФА прибув до Львова

Львів. 26 вересня. УНІАН. Сьогодні до Львова з робочим візитом прибула делегація УЄФА на чолі з Президентом УЄФА Мішелем Платіні.

До складу офіційної делегації УЄФА увійшли генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно, виконавчий директор UEFA Events S.A. Девід Тейлор, комісар УЄФА Євро-2012 Жак Ламбер та операційний директор UEFA Events S.A. Мартін Каллен.

Делегацію УЄФА у Львові зустріли Віце-прем’єр міністр України – міністр інфраструктури України Борис Колесніков, голова Національного агентства з питань підготовки та проведення ЄВРО 2012 в Україні Володимир Ковалевський, Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс, директор МОК «Євро-2012-Україна» Маркіян Лубківський, голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, Львівський міський голова Андрій Садовий та голова Львівської обласної ради Олег Панькевич.

В рамках робочого візиту у Львів офіційної делегації на чолі з Президентом УЄФА Мішелем Платіні передбачено огляд реконструкції аеродрому та будівництва нового пасажирського аеровокзалу аеропорту , а також огляд будівництва стадіону.

Також протягом години триватиме зустріч з головою Львівської обласної державної адміністрації Михайлом Цимбалюком та міським головою Львова Андрієм Садовим під час якої буде представлено презентацію про стан готовності Львова до Євро-2012.

Нагадаємо, під час робочого візиту в Україну Президент УЄФА огляне головні об’єкти інфраструктури та проведе наради з відповідальними за підготовку до чемпіонату у всіх містах-господарях турніру. По завершенні візиту в Києві під головуванням Мішеля Платіні пройде Наглядова Рада щодо підготовки України до УЄФА Євро- 2012. Очікується також, що делегацію УЄФА на чолі з президентом УЄФА Мішелем Платіні прийме Президент України Віктор Янукович.