Консульство Литви у Львові прийматиме документи на шенгенки

Львів. 26 вересня. УНІАН. Почесне консульство Литовської Республіки у Львові прийматиме документи на отримання шенгенських віз. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

24 жовтня 2011 року в Почесному Консульстві Литовської Республіки у Львові буде працювати співробітник консульського відділу Посольства Литовської Республіки, який буде проводити прийом документів для відкриття шенгенських віз з метою подорожі у Литву, а також приймати документи та надавати консультації з інших консульських питань.

Прийом громадян буде відбуватися відповідно до попереднього запису за телефоном (032) 298 89 35 кожного робочого дня з 10:00 до 17:00 або за електронною адресою OkDmyterko@gng.com.ua.