Консульство Литви у Львові прийматиме документи на шенгенки
13:06, 26 вересня 2011Львів
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З 24 жовтня 2011 року
Львів. 26 вересня. УНІАН. Почесне консульство Литовської Республіки у Львові прийматиме документи на отримання шенгенських віз. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
24 жовтня 2011 року в Почесному Консульстві Литовської Республіки у Львові буде працювати співробітник консульського відділу Посольства Литовської Республіки, який буде проводити прийом документів для відкриття шенгенських віз з метою подорожі у Литву, а також приймати документи та надавати консультації з інших консульських питань.
Прийом громадян буде відбуватися відповідно до попереднього запису за телефоном (032) 298 89 35 кожного робочого дня з 10:00 до 17:00 або за електронною адресою OkDmyterko@gng.com.ua.
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