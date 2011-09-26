Платіні: у Львові я спостерігаю великий крок вперед

Львів. 26 вересня. УНІАН. Сьогодні в межах робочого візиту до Львова, члени офіційної делегації УЄФА на чолі з Президентом УЄФА Мішелем Платіні оглянули фінальну стадію реконструкції аеродрому та будівництва нового пасажирського аеровокзалу, а також ознайомилися із ходом будівництво стадіону на вулиці Стрийська - кільцева дорога.

Спершу офіційна делегація УЄФА на чолі з Мішелем Платіні оглянули реконструкцію аеродрому та будівництво нового пасажирського аеровокзалу.

Трансфер Президента УЄФА з нового аеровокзалу на стадіон вулиці Стрийська-кільцева дорога здійснювався за маршрутом вулицях Любінська – Виговського – Кульпарківська - Наукова – Стрийська – кільцева дорога.

Делегація УЄФА на чолі із Президентом Мішелем Платіні оглянули другий ярус будівництва стадіону зі східної сторони стадіону, Президентську ложу (третій поверх) та адміністративні приміщення західної трибуни.

Після огляду стадіону відбулася зустріч Мішеля Платіні із головою Львівської обласної державної адміністрації Михайлом Цимбалюком та міським головою Львова Андрієм Садовим, під час якої було представлено презентацію про стан готовності Львова до Євро 2012. Зустріч проходила в адміністративному приміщенні західної трибуни.

Під час брифінгу із журналістами Мішель Платіні поділився враженнями від візиту до Львова: «Дуже приємно ще раз побувати у Львові, це досить великі зміни Дуже багато причинилась до роботи обласна влада, і ми спостерігаємо дуже великий крок уперед,» - наголосив Мішель Платіні.