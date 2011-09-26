М.Цимбалюк: Львівщина готується до Євро-2012 згідно із графіком

Львів. 26 вересня. УНІАН. Будівництво об’єктів до Євро-2012 у Львові ведеться згідно із усіма графіками. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк за підсумками візиту офіційної делегації УЄФА на чолі із президентом УЄФА Мішелем Платіні 26 вересня до Львова.

За словами голови ОДА, для нас візит був дуже відповідальним, тому під час наради детально обговорено усі питання підготовки Львова та області до проведення Чемпіонату Європи із футболу 2012 року.

Михайло Цимбалюк розповів, що під час закритої наради чітко проінформовано про те, що зроблено міською та обласної владою в рамках підготовки до чемпіонату, зокрема про дотримання графіків будівництва, про розміщення уболівальників, глядачів та офіційної сім’ї УЄФА, про те, що до Трускавця потрібно не один, а декілька потягів.

Також голова облдержадміністрації повідомив про те, що під час наради обговорено діяльність офіційної фан-зони, яка буде розміщена у центрі Львова, а також – питання логістики, зокрема домовлено про те, що найближчим часом міська влада запустить декілька нових маршрутів у напрямку нового стадіону.

«Від Мішеля Платіні було лише одне прохання: звернути увагу на безпеку на стадіоні і саме 15 листопада під час першого інспекційного матчу між збірними України та Австрії це питання буде стояти під номером один. До ходу будівництва стадіону претензій майже немає, адже роботи ведуться чітко за графіками і сумнівів у вчасному закінченні будівництва уже немає», - сказав Михайло Цимбалюк.

Голова ОДА наголосив, що Мішель Платіні полетів зі Львова у хорошому настрої і додав, що подарував Президенту УЄФА невеличкий срібний Кубок, виготовлений на Львівському ювелірному заводі, котрий у кабінеті Президента УЄФА нагадуватиме йому про Львів.