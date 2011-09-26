Газові контракти переглянуть

Київ. 26 вересня. УНІАН. Україна і Росія досягли домовленості про перегляд газових контрактів. Про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров сьогодні під час зустрічі з делегацією іспанських сенаторів.

«Нам нарешті вдалося досягти домовленості з Росією про перегляд контрактів», - сказав М.Азаров, інформуючи сенаторів про результати переговорів президентів України і Росії Віктора Януковича і Дмитра Медведєва й прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна 24 вересня.