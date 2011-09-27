Офіційний курс валют на 27 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 27 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.3600 (на 26 вересня – 797.3600). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1070.8545 (на 26 вересня – 1070.8545) 10 RUB – 2.4833 (на 26 вересня – 2.4833) 100 PLN – 237.2822 (на 26 вересня – 237.2822).

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