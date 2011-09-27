Янукович дозволив мешканцям гуртожитків приватизувати житло
Закон підписано
Львів. 27 вересня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Як заявив Глава держави, віднині мешканців гуртожитків не матимуть права відселяти з приміщень, у яких вони мешкають. «Кожен українець має бути впевненим у своєму майбутньому у власних стінах», - наголосив Віктор Янукович.
Нова редакція Закону передбачає обов’язкову передачу гуртожитків у власність територіальних громад із подальшою їх приватизацією і визначає порядок цієї процедури.
Згідно із Законом, на приватизацію мають право громадяни, які на законних підставах тривалий час (не менше п'яти років) зареєстровані і фактично проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, та не мають іншого власного житла.
Документ передбачає також подовження на три роки мораторію на відчуження гуртожитків.