Янукович дозволив мешканцям гуртожитків приватизувати житло

Львів. 27 вересня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як заявив Глава держави, віднині мешканців гуртожитків не матимуть права відселяти з приміщень, у яких вони мешкають. «Кожен українець має бути впевненим у своєму майбутньому у власних стінах», - наголосив Віктор Янукович.

Нова редакція Закону передбачає обов’язкову передачу гуртожитків у власність територіальних громад із подальшою їх приватизацією і визначає порядок цієї процедури.

Згідно із Законом, на приватизацію мають право громадяни, які на законних підставах тривалий час (не менше п'яти років) зареєстровані і фактично проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, та не мають іншого власного житла.

Документ передбачає також подовження на три роки мораторію на відчуження гуртожитків.