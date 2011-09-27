Мікроавтобус в’їхав в дерево: 4 осіб травмовано

Львів. 27 вересня. УНІАН. 26 вересня на автодорозі біля села Лисятичі Стрийського району 35-річний водій автомобіля «Фольксваген Т4» перевищив встановлену швидкість руху, не справився з керуванням та виїхав на узбіччя дороги, де скоїв наїзд на дерево.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Унаслідок ДТП водій автомобіля отримав тілесні ушкодження. У чоловіка взято аналіз крові на вміст алкоголю.



В аварії також були травмовані троє пасажирів. Вони отримали тілесні ушкодження різної важкості та були госпіталізовані у Стрийську центральну районну лікарню.



Серед травмованих: 31-річна жителька міста Стрия, 3-річна жителька села Тейсарів Жидачівського району, 20-річний житель міста Дорбромиль Старосамбірського району.

За даним фактом ДТП зараз триває слідство.