Цимбалюк привітав жительку Львівщини із столітнім ювілеєм

Львів. 27 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк від імені Президента України Віктора Януковича привітав жительку села Воля Гомулецька Жовківського району Михайлину Михайлівну Шпитко із столітнім ювілеєм.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк привітав ювілярку із цією славетною датою, зазначивши: «Президент України знає про Вас і уповноважив мене привітати Вас із сторічним ювілеєм. Ви пройшли непросте життя, тому бажаю Вам міцного здоров’я на довгі роки і щоб ми приїхали ще на святкування вашого 105-річчя».

Голова Львівської ОДА подарував ювілярці вітальну листівку від Президента України, холодильник, квіти та цукерки.