На Львівщині горів вантажний потяг

Потерпілих немає

Львів. 27 вересня. УНІАН. Учора, 26 вересня, на перегоні Сихів-Давидів у Львівській області в локомотиві вантажного потягу № 2203 загорівся моторний відсік. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України на Львівській залізниці. У результаті пожежі частково пошкоджено локомотив, потерпілих немає. Пожежу локалізували працівники МНС.

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