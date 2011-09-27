На Львівщині горів вантажний потяг
10:53, 27 вересня 2011Львів
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Потерпілих немає
Львів. 27 вересня. УНІАН. Учора, 26 вересня, на перегоні Сихів-Давидів у Львівській області в локомотиві вантажного потягу № 2203 загорівся моторний відсік. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України на Львівській залізниці.
У результаті пожежі частково пошкоджено локомотив, потерпілих немає.
Пожежу локалізували працівники МНС.
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