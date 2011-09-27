Цимбалюк зустрівся із Вакарчуком

Львів. 27 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, 27 вересня, провів зустріч із ректором Львівського національного університету імені Івана Франка Іваном Вакарчуком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На сьогоднішній зустрічі, зокрема, обговорювалося питання святкування 350-річчя від Дня заснування Львівського національного університету.

Нагадаємо, Львівський національний університет імені Івана Франка (у 1918-1939 рр. Університет Яна Казимира) – один з найстаріших у Східній Європі та найстаріший в Україні університет.

Один з найпрестижніших університетів України. Львівську академію з правами університету утворено 1661 року.

У 1773 році орден єзуїтів заборонено, університет закрито. Відновлено у 1784, називався Йосифінський університет. У 1805-1817 ліцей. У 1817 відновлено як Університет Франца I.

У 70-х роках ХІХ ст. на філософському факультеті Львівського університету навчався Іван Франко – всесвітньовідомий український мислитель, письменник, учений, перекладач, політичний та громадський діяч, один з геніїв України, що увійшов в історію культури як «титан праці».

Указом від 8 січня 1940 р. Президія Верховної Ради УРСР присвоїла Львівському державному університету ім`я Івана Франка. Сьогодні тут працює одна з основних шкіл франкознавства в Україні.