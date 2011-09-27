У Львові нагородили партизанів ВВВ

Львів. 27 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, згідно з Указом Президента України Віктора Януковича та з нагоди Дня партизанської слави, вручив нагороди чотирьом мешканцям Львова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Маю високу честь від імені Президента України привітати Вас з високими державними нагородами, побажати міцного здоров’я, щоб Ви завжди залишатися в строю, щоб було більше свят у Вашому житті, адже Ви заслужили своєю працею повагу від людей», - сказав у привітанні М.Цимбалюк.

Нагадаємо, Указом Президента України № 924/2011 від 22 вересня 2011 року "Про відзначення державними нагородами України" з нагоди Дня партизанської слави

За вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху в Україні, активну громадську діяльність та патріотичне виховання молоді

Нагороджено орденом «За мужність» II ступеня

Моргунова Назара Савелійовича – учасника партизансько-підпільного руху у роки Великої Вітчизняної війни, члена Львівської міської організації ветеранів

Нагороджено орденом «За мужність» III ступеня

Ковальова Григорія Васильовича – учасника партизансько-підпільного руху у роки Великої Вітчизняної війни, керівника секції Львівської міської ради Організації ветеранів України

Ковальову Катерину Семенівну – учасника партизансько-підпільного руху у роки Великої Вітчизняної війни, члена Львівської міської ради Організації ветеранів України

Мірошник Парасковію Миколаївну – учасника партизансько-підпільного руху у роки Великої Вітчизняної війни, члена Львівської міської ради Організації ветеранів України.