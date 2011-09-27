Янукович: Євро-2012 стане святом для мільйонів уболівальників

Львів. 27 вересня. УНІАН. Україна докладе усіх зусиль, щоб фінальна частина Євро-2012 відбулася на гідному рівні та дійсно стала святом для мільйонів уболівальників. Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з президентом УЄФА Мішелем Платіні.

«Це історичні події в житті нашої країни, і чудово, що ми будемо перегортати цю сторінку разом з вами», - сказав Глава держави, звертаючись до керівника УЄФА. – Переконаний, що інфраструктура, яка побудована зараз в Україні, слугуватиме й майбутнім поколінням».

Зі свого боку Мішель Платіні відзначив суттєвий прогрес, якого досягла Україна у підготовці об’єктів інфраструктури до Євро-2012. Президент УЄФА привітав Главу Української держави з успішною роботою в цьому напрямку.

«Я був дуже вражений прогресом, якого досягла Україна у підготовці інфраструктури. Хотів би від імені усієї УЄФА привітати Вас, а також Бориса Колеснікова (Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури). Тому що ви зробили дуже хорошу роботу», - сказав Мішель Платіні.