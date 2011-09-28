Львівські фехтувальниці на чемпіонаті зайняли призові місця

Львів. 28 вересня. УНІАН. Фехтувальники Львівської області успішно виступили на чемпіонаті України в м. Ужгороді. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Львівська область була представлена одразу двома командами у жіночій шпазі. У фінальному поєдинку особистих змагань чемпіонату України за перше місце змагались львів’янки Ксенія Пантєлєєва та Яна Шемякіна. Перемогу здобула Ксенія Пантелєєва, ставши чемпіонкою України.

У командних змаганнях обидві жіночі збірні Львівської області вибороли медалі чемпіонату України. Команда "Львів-2", у складі Анфіси Почкалової, Анастасії Івченко, Катерини Краснянської та Ірини Князь, посіла перше місце. Третіми стали львівські шпажистки із команди «Львів-1», до складу якої увійшли: Яна Шемякіна, Ксенія Пантєлєєва, Ольга Задорожна та Юлія Свистіль. Старшим тренером національної жіночої команди із фехтування на шпагах є тренер Львівської школи вищої спортивної майстерності Андрій Орліковський.

Особливо вдало завершився чемпіонат і для чоловічої збірної Львівської області із фехтування на рапірах. У фіналі особистих змагань майстер спорту міжнародного класу Ростислав Герцик переміг киянина Андрія Погребняка й уперше став чемпіоном України! Ще один львів’янин Юнес Клод здобув бронзову нагороду. Тренером львівських рапіристів є Сергій Гаравський.