Офіційний курс валют на 28 вересня
09:49, 28 вересня 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 28 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.3600 (на 27 вересня – 797.3600). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1082.7351 (на 27 вересня – 1070.8545)
10 RUB – 2.4747 (на 27 вересня – 2.4833)
100 PLN – 247.6521 (на 27 вересня – 237.2822).
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