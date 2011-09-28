Офіційний курс валют на 28 вересня

Дані Нацбанку

Львів. 28 вересня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.3600 (на 27 вересня – 797.3600). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1082.7351 (на 27 вересня – 1070.8545) 10 RUB – 2.4747 (на 27 вересня – 2.4833) 100 PLN – 247.6521 (на 27 вересня – 237.2822).

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