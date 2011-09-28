У Львові школярі провели флеш-моб на підтримку Євро-2012

12:06, 28 вересня 2011
Львів
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Склали слово «Euro-2012»

Львів. 28 вересня. УНІАН. Сьогодні, 28 вересня, у Львові учні школи № 8 провели флеш-моб в підтримку Євро-2012.

Як зазначають учні, які виступили організаторами, захід відбувся на спортивному майданчику біля школи під час перерви, щоб не пропускати уроків.

У флеш-мобі взяло участь близько 300 учнів 5-11 класів, які склали слово «Euro-2012».

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