У Львові в студентки викрадено золотих прикрас на 36 тис. грн.

Львів. 28 вересня. УНІАН. У Львові чоловік викрав із кімнати студентки золотих виробів на 36 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у секторі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

Встановлено, що 29-річний львів'янин із кімнати, яку винаймає студентка, шляхом вільного доступу, викрав золоті вироби: золоті сережки, три золотих кільця, золотий лацюжок з кулоном.

Загальна вартість викраденого 36 тис. грн.

Ведеться слідство.