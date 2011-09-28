У Львові в студентки викрадено золотих прикрас на 36 тис. грн.
14:11, 28 вересня 2011Львів
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Затримано 29-річного львів’янина
Львів. 28 вересня. УНІАН. У Львові чоловік викрав із кімнати студентки золотих виробів на 36 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у секторі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.
Встановлено, що 29-річний львів'янин із кімнати, яку винаймає студентка, шляхом вільного доступу, викрав золоті вироби: золоті сережки, три золотих кільця, золотий лацюжок з кулоном.
Загальна вартість викраденого 36 тис. грн.
Ведеться слідство.
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