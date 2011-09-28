П’яний водій намагався утекти від ДАІшників
Чинив злісну непокору інспекторам
Львів. 28 вересня. УНІАН. Інспектори ДАІ під час несення служби у місті Стрию на вул. Коссака за порушення правил дорожнього руху зупиняли автомобіль марки «Опель Омега».
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівської області, однак, водій автомобіля, помітивши правоохоронців, почав утікати. Втікача дуже швидко затримали інспектори ДАІ.
Під час затримання водій, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, чинив злісну непокору працівникам міліції, відмовлявся пред’являти свої документи.
Водія було доставлено на медосвідчення, де експерти підтвердили, що він керував у стані алкогольного сп’яніння.
Особу нетверезого чоловіка встановили у Стрийському міському відділі міліції. Ним виявився 46-річний житель міста Стрия, який є власником вищевказаного автомобіля.
На чоловіка були складені адміністративні протоколи за статтями 126, 185 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.