У Підгорецькому замку хочуть створити урядову резиденцію

Львів. 28 вересня. УНІАН. За дорученням Президента України Віктора Януковича у Кабінеті Міністрів України зараз розглядається можливість створення урядової резиденції у Підгорецькому замку. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 28 вересня під час прес-туру «Золота Підкова Львівщини».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Сподіваємось, що це дасть можливість профінансувати реставраційні роботи у замку. У сьогоднішній прес-тур я запросив багатьох чиновників, від яких залежить виконання цих робіт. Я хочу, щоб вони побачили замки не з боку державних мужів, а зі сторони громадян України», - сказав Михайло Цимбалюк.

Водночас директор Львівської галереї мистецтв Борисом Возницьким також розповів, що замки Львівщини щоденно відвідує 4-5 тисяч осіб, зокрема постійно зростає зацікавленість іноземців.

Михайло Цимбалюк також наголосив на важливості відновлення заїжджого двору у Підгорецькому замку.