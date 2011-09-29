Газон на львівському стадіоні вже постригли. Фото

Львів. 29 вересня. УНІАН. Нова трава на стадіоні «Арена Львів» пройшла крізь перші «дорослі» процедури: стрижка та прочісування газону. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державному підприємстві «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

«Трава розвивається добре, на тій частині, яку стелили першою, вже корінці є», - зазначив головний агроном Віктор Книшук. Нагадаємо, що перші рулони газону розстелили 10 днів тому.

За словами спеціаліста, погода, яка весь цей час тримається у Львові, - то справжній подарунок для нового поля. Трава росте швидше та якісніше приживається.

Через декілька днів поле пройде ще декілька процедур: аерацію (для оптимального доступу повітря до корінців рослин) та «підживлення» добривами.

«Через місяць це поле легко витримає навантаження футбольних матчів», - розповів Віктор Книшук.