На дорозі Київ-Чоп легковик в’їхав у вантажівку: є жертви

Львів. 29 вересня. УНІАН. У Львівській області на автодорозі Київ-Чоп водій автомобіля ВАЗ-2107 виїхав на зустрічну смугу руху, перетнувши суцільну лінію розмітки, де зіткнувся з вантажним автомобілем «Мерседес» із напівпричепом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Унаслідок зіткнення водій автомобіля ВАЗ-2107 та його пасажир від отриманих травм загинули на місці аварії.