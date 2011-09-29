На дорозі Київ-Чоп легковик в’їхав у вантажівку: є жертви
12:21, 29 вересня 2011Львів
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Двоє осіб загинуло
Львів. 29 вересня. УНІАН. У Львівській області на автодорозі Київ-Чоп водій автомобіля ВАЗ-2107 виїхав на зустрічну смугу руху, перетнувши суцільну лінію розмітки, де зіткнувся з вантажним автомобілем «Мерседес» із напівпричепом.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.
Унаслідок зіткнення водій автомобіля ВАЗ-2107 та його пасажир від отриманих травм загинули на місці аварії.
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