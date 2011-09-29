На Львівщині проходять урочистості з нагоди Дня туризму

Львів. 29 вересня. УНІАН. З нагоди відзначення Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні, за ініціативи та сприяння управління розвитку туризму та курортів Львівської ОДА на Львівщині проходять ряд туристичних заходів та урочистостей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ключовим заходом в рамках відзначення Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні стане проведення 12 жовтня 2011 року Львівського Міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності.

Відповідно до програми форуму одночасно працюватимуть ХІІ Міжнародна виставка-ярмарок «ТурЕКСПО-2011», V Спеціалізована виставка «Готельний та ресторанний бізнес» та ІV Спеціалізована виставка «Континент розваг». Також заплановано представлення низки презентацій та туристичних проектів.

Нагадаємо, що в межах відзначення Дня туризму 23 вересня в ЛНУ ім.І.Франка відбулася V Міжнародна наукова конференція на тему: «Географія туризму: міжнародні виклики українському туризму». 24-25 вересня на території Яворівського національного природного парку відбувся XІІІ Молодіжний фестиваль туристичної пісні «Бабине літо».