Матерям-героїням Львівщини вручено почесні звання

Вручав Цимбалюк

Львів. 30 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 29 вересня вручив почесні звання «Мати-героїня» жителькам Сколівського та Стрийського районів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. Губернатор від імені Президента України Віктора Януковича привітав усіх матерів-героїнь із врученням цієї високої державної нагороди. Також голова облдержадміністрації побажав матерям міцного здоров’я та поваги від дітей та онуків. Згідно із Указами Президента України Віктора Януковича, почесне звання «Мати-героїня» отримала 141 мешканка Сколівського району та 15 мешканок Стрийського району.

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