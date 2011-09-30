Ларису Крушельницьку нагороджено орденом Княгині Ольги

Указ на сайті Президента

Львів. 30 вересня. УНІАН. Президент України нагородив старшого наукового співробітника відділу рукописів ЛННБУ ім. В.Стефаника НАНУ Ларису Крушельницьку орденом Княгині Ольги II ступеня Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави. Президент України Віктор Янукович підписав Указ № 957/2011 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек». За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури, збереження бібліотечного фонду держави, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Президент України постановив: Нагородити орденом княгині Ольги II ступеня Крушельницьку Ларису Іванівну - старшого наукового співробітника відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника НАН України.

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