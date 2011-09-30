На Львівщині СБУ затримала німця з героїном та морфіном
Порушено карну справу
Львів. 30 вересня. УНІАН. У пункті пропуску «Шегині» Львівської області співробітники СБУ спільно з митниками у 39-річного громадянина Німеччини вилучили героїн та морфін.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління СБУ у Львівській області.
Німець прямував у приватну поїздку до України. Під час здійснення митного контролю правоохоронці вилучили у затриманого п’ять поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною, які зловмисник приховав під одягом.
Експертним дослідженням встановлено, що у вилучених пакетиках містяться особливо небезпечні наркотичні засоби – героїн та морфін.
Слідчими УСБУ у Львівській області стосовно іноземця порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.305 (контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.
На даний час стосовно контрабандиста обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Триває слідство.