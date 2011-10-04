На Львівщині триває місячник добровільної здачі зброї

Львів. 4 жовтня. УНІАН. За два тижні другого етапу місячника добровільної здачі зброї (який тривав увесь вересень) представники установ і організацій до міліції добровільно здано 113 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі: 4 одиниці нарізної зброї армійських зразків, 2 одиниці мисливської нарізної та 82 одиниці мисливської гладкоствольної зброї , 2 одиниці холодної зброї.

Про це повідомив начальник відділу дозвільної системи ГУ МВС України у Львівській області Володимир Цікало

Також здано 83 газових пістолетів і револьверів, з яких 79 було зареєстровано в ОВС, 4 спецзасоби для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, 312 боєприпасів різного калібру до вогнепальної зброї та 14 штук боєприпасів ( серед них 5 снарядів та 9 мін).

Після проведеної роз’яснювальної роботи троє громадян уникли кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної, холодної зброї і боєприпасів.

Окрім того, якщо громадянин у зазначений термін здасть в міліцію мисливську вогнепальну, газову або холодну зброю, то зможе зареєструвати її у свою власність після відповідного технічного огляду.

Такий місячник проводиться з певною періодичністю двічі на рік. Цього року на першому етапі акції, який тривав весною, до органів внутрішніх справ Львівської області громадянами було здано 194 одиниці вогнепальної зброї, 164 одиниці газової зброї, 7 одиниць нарізної зброї армійських зразків та 155 одиниць мисливської зброї, також більше 6 кг вибухових речовин.