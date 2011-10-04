Водій на смерть збив 52-річного чоловіка і втік

Львів. 4 жовтня. УНІАН. Сьогодні в селі Поріччя Городоцького району знайдено труп 52-річного велосипедиста, місцевого мешканця. Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

ДАІ встановило, що наїзд на чоловіка стався 3 жовтня близько 20.00-21.00 невідомим автомобілем.

«Свідків цієї аварії закликають не бути байдужими та зголоситися за номерами телефонів: 234-09-32 або 102», – йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що за 9 місяців цього року на Львівщині сталося 143 «розшукові» ДТП, під час яких 11 осіб загинуло і 142 травмовано. На сьогодні 6 ДТП залишаються не розкритими.