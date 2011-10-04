У Львові презентували книгу "У пошуках універсуму"

Львів. 4 жовтня. УНІАН. 3 жовтня у Львові презентували книгу Олега Романчука «У пошуках універсуму». У презентації взяли участь вчителі української мови та літератури області. Про це повідомила заступник начальника головного управління освіти і науки Львівської ОДА Богдана Біляк.

Автор книги – доцент кафедри журналістики, редактор журналу «Універсум» Олег Романчик зазначив, що у дане видання увійшли статті, опубліковані у різних журналах та газетах за останніх 20 років.

Письменник порушує актуальні проблеми розвитку сучасної України та її майбутнього. Часто цю книгу коментують люди в Інтернет-виданнях, де друкувалися окремі розділи, зокрема в «Українській правді».

У книзі є розділ, в якому показано творення нашої держави в 1917 – 1921р.р., осмислюються уроки тогочасного державотворення. В ньому прослідковується лінія взаємин Росії та України в історичному минулому та сучасності.

Автор опублікував у книзі також знакову рецензію на книгу Василя Шкляра «Чорний ворон», де чітко показано, як історичні події проектуються на сучасність.