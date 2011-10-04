ЛАЗ готовий презентувати ”швидкі” на базі Renault

Київ. 4 жовтня. УНІАН. Львівський автобусний завод найближчим часом готовий презентувати виробництво транспортних засобів для ”швидкої допомоги” на базі автомобілів фірми Renault.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

”Ми плануємо найближчим часом презентувати уряду виготовлення на цьому заводі «швидких допомог» на базі французької марки Renault, якими буде забезпечена вся Україна і в першу чергу Львівська область”, - сказав М.Цимбалюк.

За його словами, наступним кроком у діяльності підприємства стане виробництво діагностичних лабораторій на базі автобуса ЛАЗ для обслуговування сільського населення.

”Тобто, ми хочемо повернути славетні традиції цього заводу. З іншого боку, ми хочемо удосконалити той автомобіль (автобус ЛАЗ – ред.). Машина справді є унікальною, але, як і кожен продукт, межі удосконалення немає”, - зазначив М.Цимбалюк.