До Львова із Києва можна буде доїхати за 4,5 години

Львів. 4 жовтня. УНІАН. Із Києва до Львова потягом можна буде дістатися за 4,5 години, із Києва до Донецька – за 5,5 години. Такі завдання поставив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак за результатами чергових інспекційних об`їздів робіт з впровадження швидкісного руху.

«Максимальна зручність для пасажирів українських залізниць, максимальна швидкість перевезень - безумовні пріоритети нашої роботи на ділянках впровадження швидкісного руху. З Києва до Львова пасажири повинні добиратися не більш, ніж за 4 години 30 хвилин, з Києва до Донецька - не більш як за 5 годин 30 хвилин», - сказав він.

Як зазначають у відомстві, на виконання доручення віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури України Бориса Колеснікова «Укрзалізниця» продовжує активну роботу з впровадження швидкісного руху на ділянках Львів - Здолбунів, Здолбунів - Шепетівка - Коростень - Київ, Київ - Полтава - Харків, Полтава - Красноград - Лозова, Лозова - Донецьк і забезпечення максимально комфортних умов для пересування пасажирів залізничним транспортом.

Зокрема, залізничники проводять інтенсивні роботи за кількома напрямами: розмежування вантажного і пасажирського руху поїздів, електрифікація, придбання рухомого складу і різні організаційні заходи.

В цілому, в рамках проекту впровадження швидкісного руху передбачена електрифікація 1562 км експлуатаційної довжини залізничних колій на напрямі основного коридору впровадження прискорених і швидкісних поїздів Львів -Київ-Полтава-Донецьк. За 8 місяців цього року встановлено 123 км контактної мережі. Основними напрямами електрифікації цього року є ділянка Полтава-Красноград-Лозова загальною експлуатаційною довжиною 176 км і Мала Перещепенська - Кременчук завдовжки 94 км. У 2011 році завершено електрифікацію ділянки Фастів-Житомир довжиною 101 км.

Нагадаємо, на сьогодні фахівці «Укрзалізниці» і Південної залізниці проводять роботи, згідно з умовами укладених контрактів, з корейським виробником «Hyundai Rotem» (закупівля 10-ти міжрегіональних двосистемних електропоїздів), з АТ «Шкода вагонка» (2-х міжрегіональних двоповерхових електропоїздів) та із ЗАО «Крюковський вагонобудівний завод» (придбання 1-го міжрегіонального поїзду локомотивної тяги), а саме узгоджуються технічні вимоги і процедури проведення випробувань.

Крім того, зараз «Укрзалізницею» проводиться складання і узгодження графіка руху поїздів на 2012/2013 роки, в якому для швидкісних поїздів буде розроблено оптимальний графік проходження.