Цимбалюк: Байдужих до долі дітей-сиріт не повинно бути

Львів. 5 жовтня. УНІАН. Дитячі будинки сімейного типу у Львівській області мають розвиватися. Про це під час наради в рамках робочого візиту уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка, зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«У Львівській області з початку цього року усиновлено 58 дітей-сиріт, майже 100 сімей готові усиновити дітей, але це не та кількість, яка притаманна для Львівської області. Адже в Галичині існує традиція: якщо дитина осиротіла, вона усиновлюється ріднею батька чи матері. Я хочу, щоб ми закріпили цю традицію» - наголосив М. Цимбалюк.

Михайло Цимбалюк зазначив, що згідно із статистичними даними, в деяких районах області, на жаль, тенденція до усиновлення змінилася на гірше, 70% дітей-сиріт влаштовані у дитячі будинки-інтернати.

В області, як і в цілому в державі, сказав Михайло Цимбалюк, спостерігається загальне поширення такого явища, як соціальне сирітство, і додав, що відповідальність за долю кожної дитини має бути покладена на голів районних державних адміністрацій.

Михайло Цимбалюк також наголосив, що спільними зусиллями влади робляться спроби, аби кожна дитина була на контролі керівництва обласної та районної адміністрацій, згідно програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року у Львівській області».

«Байдужих до дітей-сиріт не повинно бути – тим самим ми дбаємо про наше майбутнє», - наголосив М.Цимбалюк.

Михайло Цимбалюк також зазначив, що на Львівщині є хороші приклади меценатства з реконструкції будинків-інтернатів.

Також голова Львівської ОДА позитивно оцінив цьогорічну програму оздоровлення дітей-сиріт, адже із запланованих, було оздоровлено 100% дітей-сиріт, наголосивши, що наступного року ця програма буде більш удосконаленою, увага приділятиметься лікуванню дітей-сиріт.