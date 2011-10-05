На Львівщині знижено ціну на скраплений газ

Львів. 5 жовтня. УНІАН. З метою оптимізації цінової ситуації на ринку скрапленого газу для забезпечення потреб населення, виконання доручення першого віце-прем’єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія Клюєва та враховуючи рекомендації міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ПАТ «Львівгаз» переглянуло виробничі витрати та максимально мінімізувало їх.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З 1 жовтня 2011 року зменшено ціну на скраплений газ для побутових потреб населення з 144 до 121,88 грн. за 1 балон місткістю 21 кг.

Слід зазначити що, починаючи з березня поточного року скраплений газ на спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб населення реалізується за ціною 2130 грн. за 1 тонну (з ПДВ) або 44,73 грн. за 1 балон скрапленого газу (21 кг), яка значно нижча за ринкову.