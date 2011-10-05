На стадіон у Львові потрібно буде витрачати в рік $2 млн

Львів. 5 жовтня. УНІАН. Утримання стадіону у Львові, за попередніми підрахунками, буде коштувати 2 млн доларів на рік. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

"У зв’язку з високою вартістю утримання наразі створюється державна агенція, яка займатиметься безпосередньо тим, аби стадіон використовувався якомога активніше. Ця агенція – ідея Бориса Колеснікова, і я за це йому вдячний. Особисто я не маю жодного сумніву, що оренда стадіону буде сформована таким чином, аби приносити статки як для тих, хто проводить заходи, так і для держави", - сказав М.Цимбалюк.

Він зауважив, що обласна адміністрація активно співпрацює із фахівцями, які готують стадіон до урочистого відкриття і які потім працюватимуть у профільному управлінні.