На Львівщині триває пошук землі під нове сміттєзвализще

Львів. 6 жовтня. УНІАН. Вчора у Львівській ОДА відбулася нарада за результатами інвентаризаційного опрацювання наявності вільних земельних ділянок за межами населених пунктів, а також підготовки відповідних пропозицій щодо розміщення об’єктів поводження з твердими побутовими відходами.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської ОДА.

На нараді були присутні керівники районних державних адміністрацій, головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Під час наради обговорили питання організації роботи щодо підготовки змін і доповнень до Обласної програми поводження з твердими побутовими відходами на період 2007-2015, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 12.06.2007 № 310 та забезпечення виконання рішень Львівської обласної ради щодо формування заходів з розміщення об’єктів поводження з твердими побутовими відходами.