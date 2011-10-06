Цимбалюк сьогодні відвідає Сокальський район
10:42, 06 жовтня 2011Львів
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Вручить нагороди
Львів. 6 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк сьогодні з робочим візитом відвідає Сокальський район. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Заплановано, що М.Цимбалюк вручить нагороди почесного звання України «Мати-героїня» мешканкам Сокальського району та Червонограда.
Також, губернатор ознайомлення з роботою дочірнього підприємства «Датський текстиль» компанії «ПВН Холдінг А/С», Данія.
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