Матерям-героїням Львівщини вручено почесні звання

Львів. 6 жовтня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, в рамках робочої поїздки в Сокальський район, від імені Президента України вручив почесні звання «Мати-героїня» 102 мешканкам Сокальського району та міста Червоноград.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Звертаючись з вітальним словом до матерів-героїнь, Михайло Цимбалюк сказав: «Хочу щиро від імені Ваших дітей та внуків подякувати Вам за недоспані ночі, за те, що частинку серця віддали дітям. Бажаю Вам довгих років життя, справжнього жіночого щастя, а усім Вашим великим родинам домашнього затишку, миру, любові, і нехай Ваші дочки та внучки спішать повторювати Ваш подвиг, бо люди – це найбільша цінність нашої держави»- зазначив М.Цимбалюк.