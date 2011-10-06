Власники «Криївки» заявляють про рейдерські дії мера Львова

Львів. 6 жовтня. УНІАН. Мережа ресторанів Ходинг Емоцій «!ФЕСТ» (ресторан «Криївка», «Мазох-кафе», «Дім легенд», «Львівська майстерня шоколаду») зазнала рейдерської атаки з боку міського голови Львова Андрія Садового.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві „!ФЕСТУ”

Як наголошується у заяві, „першим об’єктом рейдерської атаки мера Львова стала відома кнайпа «Старенький Трамвай», розташована у стилізованому вагоні трамваю 30-х років минулого століття на одній з центральних площ Львова, яка стала туристичним символом (в тому числі і у проморолику Львова до Євро-2012). Львівська міська влада своїм рішенням віддала землю під «Стареньким Трамваєм» приватній компанії, яка немає жодного стосунку до Холдингу Емоцій «!ФЕСТ». Відтепер символ Львова «Старенький Трамвай» буде демонтовано”.

Власники мережі зазначають, що „наступним об’єктом нападу стала одна з найбільш популярних кнайп – «Перша Львівська грильова ресторація М’яса у Справедливости» у Бернардинському дворику”.

„Незважаючи на надані юристами компанії усі необхідні документи на функціонування об’єкту (в тому числі і дозволи, завірені Львівською міською радою) представники виконавчої служби, міліції та влади міста Львова брутально зруйнували ресторан. За допомогою примітивних знарядь праці та використання фізичної сили, львівська міська влада трощила елементи благоустрою, винесла меблі (не надавши власникам навіть копії протоколу описаного майна), унеможлививши тим самим роботу закладу”, - наголошується у заяві.

Ресторатори зазначають, що „Холдинг Емоцій «!ФЕСТ» оскаржуватиме дії міського голови та вищезгаданих органів у всіх інстанціях, згідно з українським законодавством. Окрім цього, компанія звертатиметься до європейських судових установ”.

"Холдинг Емоцій «!ФЕСТ» офіційно звертається за захистом до лідерів усіх політичних партій, яким не байдуже майбутнє обличчя Львова. Адже у випадку подальшого свавілля міського голови без роботи залишаться понад 650 львів’ян, а заклади, які сьогодні є обличчям Львова («Криївка», «Львівська майстерня шоколаду», «Гасова лямпа») просто припинять своє існування”, - наголошується у заяві.