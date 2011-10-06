У Львові відкрилася виставка “Львівський товаровиробник”

Львів. 6 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк та міський голова Львова Андрій Садовий взяли участь в урочистому відкритті ІV виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник», яка проходить в Палаці мистецтв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час урочистого відкриття виставки-ярмарку Михайло Цимбалюк зазначив: «Тут демонструються досягнення Львівщини, підтримується львівський товаровиробник. Важливо, щоб підприємства були з високим рівнем зарплати – таким підприємствам будемо надавати всіляку підтримку». Голова Львівської ОДА також підтримав заклик «Купуй львівське».

Після урочистого відкриття Михайло Цимбалюк оглянув виставку товаровиробників, зокрема стенд дочірнього підприємства «Полімер-електрон», який спеціалізується на виготовленнях сидінь для трибун. Оглядаючи продукцію, Михайло Цимбалюк зазначив, що звернеться з пропозицією про використання саме цих сидінь на трибунах тренувальних баз Львівщини.

Також голова Львівської ОДА оглянув стенди Львівської фабрики «Трембіта», СП ТзОВ «Сферос-Електрон», ТМ «Лімо», Львівського казенного експериментального підприємства засобів пересування і протезування, ПП «Едель» та ін.

Нагадаємо, виставка-ярмарок львівських товаровиробників проходить у Львові вчетверте.

Цього року на виставці представлено продукцію близько 70 львівських виробників. Львів’яни та гості міста зможуть придбати товари місцевих виробників до 9 жовтня.