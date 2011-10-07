На Львівщині затримано водія із “Шмайсером”

Львів. 7 жовтня. УНІАН. У Львівській області правоохоронці зупинили автомобіль "Міцубісі" під керуванням 50-річного громадянина.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, під час огляду в салоні автомобіля було виявлено та вилучено пістолет чорного кольору з написом "Шмайсер", калібру 9 мм.

Окрім цього, в авто було виявлено 14 набоїв до пістолета. Жодних документів на зброю 50-річний чоловік не мав.

Вилучену зброю скеровано на експертизу.