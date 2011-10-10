Цимбалюк привітав юристів Львівщини з професійним святом

Львів. 10 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь у святкових урочистостях з нагоди Дня юриста, які відбулися у Львові 7 жовтня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк привітав всіх юристів Львівської області із професійним святом: «Сьогодні Львівщина є тим краєм, де сформована велика плеяда правознавців. Саме юристи стоять на стороні прав і свобод громадян, а це найвідповідальніша і найпочесніша місія. Це справа мужніх і відповідальних людей, які є елітою нашої держави» – зазначив М. Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА побажав правознавцям міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії та життєвої наснаги на здійснення нових професійних перемог у благородній справі утвердження ідей верховенства права в ім’я процвітання нашої держави.

За високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розбудову Української правової держави та з нагоди Дня юриста:

Нагороджено Почесною грамотою облдержадміністрації:

Гірняка Володимира Олеговича - генерального директора ТзОВ "Юридично-інвестиційна компанія "Правосвіт"

Зайця Ігоря Ярославовича - доцента кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидата юридичних наук

Лозинського Ігоря Петровича - адвоката, першого заступника голови Львівської крайової організації Асоціації українських правників

Попович Галину Іванівну - приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу

Стефанюка Богдана Романовича - суддю Галицького районного суду міста Львова

Оливу Ірину Степанівну - заступника начальника Головного управління юстиції у Львівській області – начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Квятковського Михайла Львовича - першого заступника начальника головного управління юстиції у Львівській області

Яксманицького Романа Степановича - завідувача Мостиської державної нотаріальної контори

Сливку Степана Степановича - професора, доктора юридичних наук, заступника директора Навчально-наукового інституту права та психології

Перепелицю Анатолія Васильовича - заступника начальника відділу кадрового забезпечення Львівського державного університету внутрішніх справ

Государського Валентина Францовича - голову апеляційного суду Львівської області, заслуженого юриста України

Богаченка Сергія Івановича - голову Львівського апеляційного адміністративного суду

Тертичного Віталія Григоровича - голову Львівського окружного адміністративного суду

Сибирякову Галину Костянтинівну - адвоката юридичної консультації Шевченківського району міста Львова Львівської обласної колегії адвокатів

Бойко Світлану Михайлівну - суддю Львівського апеляційного господарського суду

Оголошено Подяку голови облдержадміністрації:

Рабіновичу Петру Мойсейовичу - докторові юридичних наук, професору, академікові Національної академії правових наук України, завідувачу кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені І.Франка

Колективу Західноукраїнського бюро "Укрінюрколегії" За високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток служби юстиції та з нагоди Дня юриста:

Нагороджено Почесною грамотою облдержадміністрації:

Корчинського Романа Теодоровича - начальника Трускавецького міського управління юстиції Львівської області

За багаторічну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підвищення авторитету органів юстиції та з нагоди Дня юриста:

Оголошено Подяку голови облдержадміністрації:

Коцюмбасу Сергію Йосифовичу - завідувачеві Новояворівської державної нотаріальної контори Львівської області

Ясинській Ніні Миколаївні - заступникові завідувача П'ятої Львівської державної нотаріальної контори

Коцюбинському Павлу Станіславовичу - начальникові відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Львівської області

Леськіву Михайлу Григоровичу - заступникові начальника Золочівського районного управління юстиції Львівської області – начальнику відділу державної реєстрації актів цивільного стану.