Литвин їде до Львова

Львів. 10 жовтня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 11 жовтня відвідає з робочою поїздкою Львівську область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВРУ, заплановано, що спікер разом із Маршалком Сейму Республіка Польща Гжегожем Схетиною візьме участь у святкових заходах з нагоди 350-річчя Львівського національного університету ім.Івана Франка.

«Відповідно до програми перебування у Львові, керівники парламентів візьмуть участь в ювілейній Академії університету та поспілкуються з представниками ЗМІ», - зазначають в повідомлені.

Нагадаємо, урочиста академія з нагоди святкування 350-річчя ЛНУ ім. І.Франка відбудеться 11 жовтня в Оперному театрі.