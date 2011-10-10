Литвин їде до Львова
10:30, 10 жовтня 2011Львів
0 0
На уродини Франкового університету
Львів. 10 жовтня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 11 жовтня відвідає з робочою поїздкою Львівську область.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВРУ, заплановано, що спікер разом із Маршалком Сейму Республіка Польща Гжегожем Схетиною візьме участь у святкових заходах з нагоди 350-річчя Львівського національного університету ім.Івана Франка.
«Відповідно до програми перебування у Львові, керівники парламентів візьмуть участь в ювілейній Академії університету та поспілкуються з представниками ЗМІ», - зазначають в повідомлені.
Нагадаємо, урочиста академія з нагоди святкування 350-річчя ЛНУ ім. І.Франка відбудеться 11 жовтня в Оперному театрі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter